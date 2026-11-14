يحتفل العالم اليوم، الموافق 14 نوفمبر سنويًا باليوم العالمي للسكري، من أجل التوعية بالنصائح لتقليل مضاعفات المرض، ومن بين الفئات المهددة بأعراض مؤقتة للسكري هم السيدات الحوامل، إذ يحدث السكري بسبب ضغط الحمل ليختفي بعد الولادة، ولكن اتباع بعض الإرشادات يمكن أن يحمي الجنين من التأثر باضطراب سكري الحمل.

وتقول دكتورة أمل مصطفى، استشارية نساء حاصلة على الزمالة البريطانية، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن سكري الحمل يحدث نتيجة قابلية السيدة للإصابة بشكل مسبق، وفي ذلك إشارة لأهمية اتباع النصائح الخاصة للوقاية من السكري، من ممارسة التمارين الرياضية وتجنب الإفراط في السكريات أو العادات الغذائية المسببة لزيادة الوزن.

ويشرح دكتور محمد السيد، استشاري الباطنة والحاصل على الزمالة البريطانية، أسباب حدوث الظاهرة بإفراز مشيمة الحمل لهرمونات مثل الإستروجين والبروجسترون خلال الحمل التي تقلل حساسية البنكرياس للإنسولين، وبالتالي في حالة عدم قدرة البنكرياس على تحمل تأثير تلك الهرمونات يزداد سكر الدم مسببًا أعراض ومضاعفات السكري.

وتؤكد الدكتورة أمل، أهمية متابعة التاريخ المرضي لعائلة السيدات في بداية الحمل، وعوامل حدوث السكري مثل زيادة الوزن، أو ولادة أطفال بأوزان كبيرة سابقًا، وهو من علامات الاصابة من اجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ومن أهمها إجراء الفحوصات الخاصة بالسكري في بداية الحمل للتأكد من عدم وجود مشاكل، وفي حالة غياب العوامل المسببة لسكري الحمل يتأخر الفحص الخاص بالسكري لنهاية فترة الحمل.

• أعراض وتأثير سكري الحمل

وتوضح دكتورة أمل بعدم وجود أعراض صريحة لسكري الحمل، لكن الفحوصات الخاصة بالأم أو الجنين هي ما تكشف الاصابة، ومن أهم تلك العلامات زيادة السوائل المحيطة بالجنين أو زيادة وزنه بشكل غير معتاد في بطن الأم.

وتؤكد وجود تأثيرات لسكري الحمل على الجنين إذا لم يتم تدخل صحيح، ويكون ذلك بحدوث الولادات المبكرة أو بعض التشوهات، ولكن الخطر يزول عن الأم والجنين بعد حدوث الولادة باستثناء أن سكري الحمل هو علامة على قابلية إصابة الأم بالمرض بشكل عام، وفق قول دكتورة أمل.

• قياسات هامة لسكر الحمل

وينصح دكتور محمد، بضرورة المواظبة على قياس سكر الدم عند اكتشاف سكري الحمل لدى السيدات، حيث يجب ألا يتجاوز معدل سكر الدم الصائم 95 ملجم لكل ديسي لتر، وألا تتجاوز المعدلات بعد الأكل بساعة 140 ملي، وبعد ساعتين من الأكل ألا تزيد عن 120 ملي، موضحا ضرورة قياس السكر 4 مرات يوميًا، هي سكر الصائم في الصباح ثم قياس السكر بعد وجبات الإفطار والغداء والعشاء بفرق ساعة أو ساعتين بعد الأكل، ليكون الفرق ثابتًا بعد جميع الوجبات إن كان ساعة أو ساعتين.

• التغذية السليمة والرياضة

وتؤكد دكتورة أمل، أهمية التغذية والرياضة التي تكون أساس علاج سكري الحمل، إذ لا يتم اللجوء إلى الأدوية إلا بعد فشل تلك الوسائل الطبيعية، وتكون التغذية السليمة بتجنب النشويات المصنعة مثل المعجنات، وتناول النشويات الغنية بالألياف بدلًا منها مثل خبز الحبة الكاملة، لأن الألياف فيه تعمل علي إبطاء امتصاص الدم للسكري، وسهولة التحكم به للاستفادة في تغذية الجنين.

وتشير إلى أهمية البروتينات في اللحوم، مع تجنب كثرة تناول الدهون التي تسبب زيادة الوزن، وبجانب نوعية الطعام يتم تقسيم الأكل اليومي لخمس وجبات صغيرة ومتفرقة حيث لا يحدث ضغط على الجسم في تعامله مع السكريات.

• أهمية النوم

وتلفت دكتورة أمل، إلى أهمية النوم المنتظم لفترة جيدة تبلغ 8 ساعات ليلًا، وبين ساعة لساعتين نهارً، حيث تقلل قلة النوم من قدرة الجسم في السيطرة على سكر الدم.

ويشير دكتور محمد، في حالة اللجوء للعلاج بتفضيل الإنسولين، حيث ينخفض احتمال تسربه للمشيمة، بينما يكون استخدام الميتفورمين باستشارة طبية عند ملاحظة مشكلة، وذلك نظرا لقدرة ذلك الدواء على تجاوز المشيمة والوصول للجنين مع ضعف تأثيره العلاجي للحوامل مقارنة بالأنسولين.