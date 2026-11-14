زراعة عين شمس تحصد 5 مراكز متقدمة بالنسخة الأولى من قمة الابتكار الجامعي 2026

أعلنت كلية الزراعة جامعة عين شمس حصد خمسة مراكز متقدمة في النسخة الأولى من قمة الابتكار الجامعي (University Innovation Summit 2026)، التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالشراكة مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE مصر)، بمشاركة واسعة من الجامعات والمدارس المصرية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ولاء محمد عبدالغني، عميد كلية الزراعة، والدكتورة منال مبارك، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، في إطار دعم الجامعة للبحث العلمي والابتكار وتشجيع طلابها على تقديم مشروعات تطبيقية تسهم في مواجهة التحديات المجتمعية والتنموية.

وحققت الفرق البحثية بالكلية مراكز متقدمة في المسابقة، جاءت على النحو التالي:

- المركز الأول: حققه الفريق البحثي بإشراف الدكتور محمد محمود أبو الفتوح، والدكتور خالد عبدالفتاح، عن مشروع التخرج بعنوان: (Design, Synthesis, and Evaluation of an Antimicrobial Peptide as an Alternative to Conventional Antibiotics)، وضم الفريق الطلاب: محمد أمين محمد عباس، أدهم محمد بكر، عبدالرحمن درويش مصطفى، وكيرلس عادل شكر الله، ونور الدين أشرف رشاد.

- المركز الثاني: حققه الفريق البحثي بإشراف الدكتور حسام حسن أحمد مناف، والدكتورة سارة محمد عبدالمتجلي، عن مشروع التخرج بعنوان: (Enhancement of Essential Oils in Syzygium aromaticum In Vitro Shoots)، وضم الفريق الطالبات: شهد محمد صلاح مصطفى، دينا عبدالفتاح عبدالرشيد، منة الله طارق حسن حسن، ومريم جمال عبدالتواب.

- المركز الثاني مكرر: حققه فريق بحثي بإشراف الدكتور حسام حسن أحمد مناف، عن مشروع التخرج بعنوان: (Establishing an Efficient and Rapid In Vitro Propagation Protocol for High-Quality Vanilla planifolia)، وضم الفريق الطالبات: سارة ماهر محمد شحاتة، مريم مصطفى محمد، شهد حسين فوزي، روضة حسن حجازي، ورودينة حسام شحاتة.

- المركز الثالث: حققه الفريق البحثي بإشراف الدكتورة عزة فرحات، والدكتورة نعمة سعيد، وحسام الرحماني، وآية إسماعيل، عن مشروع التخرج بعنوان: (Utilization of Enzymatically Lactose-Hydrolyzed Whey in the Production of a High Nutritional Value Functional Sherbet)، وضم الفريق الطلاب: بسام عادل، فؤاد سيد، مصطفى صبحي، رجب محمد، شمس محمود، نورهان محمد، مريم طارق، ومنة معوض.

- المركز الثالث مكرر: حققه الفريق البحثي بإشراف الدكتور سمير عبدالعزيز، والدكتورة شيماء عصام، عن مشروع التخرج بعنوان: (Smart Bio-Clean Beads: Eco-Friendly Immobilized Microbial Beads for Enhanced Microplastics Degradation)، وضم الفريق الطالبات: شروق أيمن مصطفى السيد، شروق موسى شوقت مبروك، وسارة أحمد شكري عبدالعظيم.

من جانبه، أعرب الدكتور ولاء محمد عبدالغني السيد، عميد كلية الزراعة، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المتميز، موجها خالص التهنئة والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب الفائزين، مؤكدا أن هذا التفوق يعكس المستوى العلمي والبحثي المتميز الذي تتمتع به الكلية، وحرص الجامعة على دعم الابتكار وتشجيع الطلاب على تحويل المعرفة الأكاديمية والأفكار البحثية إلى مشروعات تطبيقية ذات قيمة مضافة.