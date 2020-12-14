 وزير الكهرباء العراقي يؤكد المضي في الربط الكهربائي مع الأردن ومصر - بوابة الشروق
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وزير الكهرباء العراقي يؤكد المضي في الربط الكهربائي مع الأردن ومصر

د ب أ
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 11:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 11:16 ص

أكد وزير الكهرباء العراقي ماجد محمد حنتوش، المضي في الربط الكهربائي مع الأردن ومصر، قائلا إن التفضيل بين الدول يأتي وفقا لمصالح البلاد.

 

وقال حنتوش -في تصريح أودته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا": "نحن في طور الربط الكهربائي مع الأردن بحدود 300 كم والذي سينجز خلال سنتين، ونكمل بعده الربط مع مصر خلال 3 سنوات".

 

وأضاف: "عندما نقوم بمد الربط الكهربائي لعدد من الدول يتاح لنا أن نفضل بين هذه الدول بما يخدم مصالحنا، بمعنى لو كانت الأسعار تناسبنا من أي دولة سواء كانت إيران أو السعودية أو سوريا أو مصر أو الأردن، فنحن نختار الأقل والأكثر جودة".

 

وأوضح: "العراق يحتاج في الشتاء إلى 10 آلاف ميجاوات، وفي الصيف إلى 28 الف ميجاوات، إذ نغطيها من خلال الدول التي تمنحنا الإضافة"، مؤكدا: "حجم التعاون مع مصر كبير جدا وسنقوم باستثمار الاتفاقيات التي وقعناها".

 


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