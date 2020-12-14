 جامعة مطروح: فحص طعون انتخابات اتحاد الطلاب غدا.. وإعلان الكشوف الأربعاء - بوابة الشروق
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جامعة مطروح: فحص طعون انتخابات اتحاد الطلاب غدا.. وإعلان الكشوف الأربعاء

أحمد سباق:
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 2:58 م | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 2:58 م

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، تلقي طلبات الطعون لانتخابات اتحاد الطلاب بكليات الجامعة، مضيفًا أنه من المقرر فحص الطعون غدًا الثلاثاء، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية بعد غد الأربعاء.

 

وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن هذه التجربة الانتخابية تضع الطلاب على طريق الديمقراطية؛ بهدف المشاركة الفعالة في المجتمع وإعداد جيل قادر على القيادة وصنع المستقبل، مشيرًا إلى أن إقبال الطلاب على المشاركة في العملية الانتخابية يُمثل انعكاسًا لثقافتهم ووعيهم بأهمية الأنشطة الطلابية.

 

وشدد النجار على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال ارتداء الكمامات الطبية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، ومنع تكدس الطلاب في اللجان المختلفة.

 


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