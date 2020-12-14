أستاذ علم انتشار الأوبئة: مصر تقترب من ذروة الموجة الثانية لكورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن عدد إصابات كورونا المسجلة في أوروبا الآن، ستة أضعاف الإصابات خلال الموجة الأولى، مشيرًا إلى أن مصر تقترب من مرحلة ذروة الموجة الثانية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن إصابات كورونا ستزداد، خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أن المواطنين لا يشعرون بخطورة الوضع.



وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحين التوصل لعلاج أو لقاح فعال ضد فيروس «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن النصف الثاني من شهر ديسمبر ويناير ذروة الموجة الثانية للفيروس.



وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة أن الشتاء يساعد أي فيروس على الانتشار، فضلًا عن طول مدة بقاء الفيروس على الأسطح مقارنة بفصل الصيف، قائلًا إن الشتاء يؤدي إلى تجمع المواطنين في أماكن مغلقة.



ولفت إلى أن كورونا تحور كثيرًا، دون وجود دراسة تثبت تغير الخصائص الجينية للفيروس، متابعًا أن الفيروس لا يتسبب خلال الموجة الثانية في مضاعفات شديدة تؤدي إلى الرعاية المركزة.