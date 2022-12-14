رئيس جامعة المنصورة يقرر إقامة الصالون الثقافي بالحرم الجامعي

قرر الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إقامة الصالون الثقافى بالجامعة، وتشكيل لجنة من كبار أصحاب الفكر الثقافي والتنويري؛ للإشراف على الصالون الثقافي بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار سعي الجامعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية نحو تفعيل منهجية نشر استراتيجية ثقافية نابعة عن وعي فكري وحضاري وثقافي آمن، ضمن رؤية الجامعة لتعزيز الوعي الثقافي وتبادله بين أصحاب الفكر الثقافي الواعي ونقله إلى جيل الشباب الواعد.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن الصالون الثقافي يُعد منبرًا فكريًا تعليميًا لتبادل الفكر والخبرات، ويهدف إلى تحقيق عدة أغراض أهمها تعزيز قيم الانتماء للوطن، نشر ثقافه التسامح و قبول الآخر، الحفاظ على اللغة العربية وإحياء تراثها باعتبارها مكوِّن أساسي للثقافة، اكتشاف وصقل المواهب والتصدي للأفكار المغلوطة والمخالفة للتقاليد وللقيم والأعراف الجامعية من خلال تعزيز الوعى في المجتمع الجامعي، والارتقاء بالذوق العام فيما يُقدم من فنون.