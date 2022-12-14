ارتفعت أسعار الحديد للمرة الثانية خلال ديسمبر مدفوعة بارتفاع تكاليف الإنتاج، وفقا لما صرح به محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية.

وأشار "حنفي" إلى أن الزيادة في أسعار الخامات، والتي تتوازي مع زيادة صرف الدولار ووقف العمل بفائدة 8% للصناعة، وهو ما يعني زيادة ومضاعفة الفائدة على القروض إلى 16% هي الأسباب الرئيسية لزيادة الأسعار.

وتشير مصادر السوق إلى أن الأسعار الحالية تبلغ 21,450 جنيها من حديد عز، 23,000 جنيه من بشاي، 21,350 جنيها لكل من السويس للصلب وحديد المصرين مقابل 24,045 جنيها لمتوسط أسعار مصانع الدرفلة، وجميعها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع، وبذلك تكون حديد عز من أرخص الأسعار المتاحة وبفارق يصل إلى 2600 جنيه للطن مع مصانع الدرفلة.

وتشير مصادر البورصات العالمية (فاست ماركتس)، إلى أن أسعار الخامات قد ارتفعت خلال الأسابيع الماضية بمقدار 32 دولارا للطن لتصل إلى 123 دولار وصال، وهو ما يعني زيادة تكلفة طن الحديد الذي يستهلك 1,5 طن خام حوالي 48 دولارا، كما ارتفع سعر الخردة بمقدار 26 دولارا ليصل السعر إلى 380 دولار وصال، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار وهو ما يضاعف زيادات التكلفة.