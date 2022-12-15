هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منتخب بلاده بعد تأهله لدور النهائي في كأس العالم لكرة القدم 2022، عقب فوز فرنسا على المغرب (2-0).



وقال ماكرون في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شكرا لك يا أيها الأزرق .. الآن إلى الكأس!".



وفي تغريدة أخرى، قال ماكرون موجهاً حديثه للمنتخب المغربي: "إلى أصدقائنا المغاربة: مبروك على تلك المسيرة الجميلة.. أنتم تصنعون تاريخ كرة القدم".



وقبيل المباراة، نشر ماكرون، على "تويتر"، مقطع فيديو يظهر ماكرون وهو يؤدي النشيد الوطني، قبل بدء مباراة المنتخب الفرنسي ضد المغرب في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".



وحرص ماكرون على الحضور شخصيا للمباراة المقامة في استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، وظهر في المدرجات جالسا بجوار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو.



وكان ماكرون قد نشر قبل ساعتين من انطلاق المباراة تغريدة لتحفيز المنتخب الفرنسي، قائلا: "كلنا خلف الزرق من أجل الفوز.. بدون أن ننسى أن الرياضة تجمعنا قبل كل شئ في ظل الاحترام والصداقة بين البلدين"، في إشارة إلى فرنسا والمغرب.



ونجحت فرنسا في الصعود للدور نصف النهائي بعد فوزها على إنجلترا بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف.



ويعد المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي المونديال.