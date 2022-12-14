بحثت الولايات المتحدة مع جيبوتي والنيجر والصومال الجهود المشتركة لدولهم لتعزيز القدرات الدفاعية المتبادلة والعمل على مكافحة التطرف العنيف.



وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن التقيا على هامش القمة "الأمريكية-الإفريقية" رؤساء جيبوتي إسماعيل عمر جيلي والنيجر محمد بازوم والصومال حسن شيخ محمود.



وأشاد أوستن، بحسب البيان، بانخراط رؤساء جيبوتي والنيجر والصومال بشكل استباقي مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه بلدانهم.



كما أعرب عن تقدير البنتاجون لرؤساء الدول الثلاث لاستضافتهم القوات الأمريكية.



وانطلقت أمس القمة الأمريكية-الافريقية في واشنطن العاصمة، حيث يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة من زعماء أفريقيا ليناقش معهم عدة قضايا أبرزها انتخابات 2023 والديمقراطية في القارة.