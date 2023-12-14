شولتس: دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إشارة مهمة جدا لكييف وموسكو

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن اتخاذ قرارات بالإجماع لصالح أوكرانيا في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل سيكون "إشارة مهمة جدا" لكييف وموسكو.

ويتعين على قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل اتخاذ قرار بالإجماع بشأن بدء مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا فيما يتعلق بانضمامها للاتحاد، وتزويد كييف بمساعدات مالية طويلة الأجل بقيمة تصل إلى 50 مليار يورو (54.5 مليار دولار).

وهدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مرارا وتكرارا باستخدام حق النقض ضد هذه القرارات.

وقال شولتس: "من المهم إرسال إشارة دعم واضحة هنا، إشارة موجهة إلى مواطني أوكرانيا الشجعان الذين يدافعون عن بلادهم".

وأضاف: "لكن هذه إشارة موجهة أيضا إلى الرئيس الروسي الذي يجب أن يدرك أنه لا يمكنه الاعتماد على أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستقلص الدعم لأوكرانيا".

وتابع: "أعتقد أن هذه إشارة مهمة للغاية من هذه القمة بأننا نستطيع القيام بذلك".