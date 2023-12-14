سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا: لا وجود لحل الدولتين في خططنا بعد الحرب

تسيبي هوتوفلي: على العالم أن يعرف أن الفلسطينيين لم يرغبوا قط في أن تكون لهم دولة إلى جانب إسرائيل

قالت سفيرة إسرائيل في المملكة المتحدة تسيبي هوتوفلي، إن حكومتها لن تقبل بحل الدولتين، نافية إمكانية وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب ما نشره موقع «CNN عربية»، خلال حوار محتدم، سأل مارك أوستن، صحفي «سكاي نيوز»، عما إذا كان هناك للفلسطينيين دولة خاصة بهم في رؤية إسرائيل ما بعد الحرب، لتجيب هوتوفلي: «الجواب هو بالطبع لا».

وأضافت السفيرة الإسرائيلية: «إن إسرائيل تعلم اليوم، وعلى العالم أن يعرف الآن أن الفلسطينيين لم يرغبوا قط في أن تكون لهم دولة إلى جانب إسرائيل. إنهم يريدون أن تكون لهم دولة من النهر إلى البحر. إنهم يقولون ذلك بصوت عالٍ وواضح»، على حد قولها.

واستطردت: «لقد مضى شهران منذ بداية الحرب، ولم تعرب السلطة الفلسطينية عن إدانتها لمجزرة 7 أكتوبر، إنها مشكلة كبرى»، حسب تعبيرها.

وأثارت تصريحات هوتوفلي انتقادات من سياسيين، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي أكد الخميس، أن الحكومة «لا تتفق» مع موقفها.

وقال سوناك للصحفيين أثناء زيارته إلى مدرسة في شمال لندن: «موقفنا منذ مدة طويلة يبقى أن حل الدولتين هو النتيجة الصحيحة».

وعند سؤالها في المقابلة نفسها عن وقف إطلاق النار، قالت السفيرة الإسرائيلية: «وقف إطلاق النار.. لا، هذا الأمر يعني أننا نرحب بـ7 أكتوبر جديد، هذا المعنى الوحيد لذلك».

وردت عندما سئلت عن رأي الرئيس الأمريكي بايدن، بأن الحملة الإسرائيلية في غزة تجري دون مراعاة لحياة المدنيين، قائلة: «بالتأكيد لا، هل تتذكر أي بلد في العالم أنشأ ممرًا إنسانيًا للعدو؟».

واستطردت: «لا أتذكر أنكم (بريطانيا) ساعدتم ألمانيا النازية خلال الحرب، ولا أتذكر أن أمريكا ساعدت اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية»، على حد قولها.