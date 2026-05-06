الصين تؤكد ضرورة الوقف الكامل للأعمال العدائية بين واشنطن وطهران

- وانج يي: الصين شريك استراتيجي موثوق لإيران.. ونؤكد حق طهران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

- عراقجي: نسعى إلى حل شامل ودائم عبر المفاوضات السلمية.. ويمكن حل مسألة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، ضرورة الوقف الكامل للأعمال العدائية بين واشنطن وطهران، مشيرًا إلى أن بكين تعمل بنشاط على تعزيز محادثات السلام منذ اندلاع النزاع بين الطرفين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، صباح الأربعاء، جاء ذلك خلال محادثات أجراها وانج يي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بكين.

ونوه الوزير الصيني أن «الوضع الإقليمي الراهن يشهد منعطفًا حاسمًا في الانتقال من الحرب إلى السلام»، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل كامل.

واعتبر أن «إعادة إشعال فتيل النزاع أمر غير مقبول»، مشددًا على أن «الاستمرار في المفاوضات أمر بالغ الأهمية».

ولفت إلى أن «الصين تدعم إيران في حماية سيادتها وأمنها الوطنيين، وتقدر استعداد إيران للسعي إلى حل سياسي عبر القنوات الدبلوماسية».

وشدد على أهمية استعادة المرور الطبيعي والآمن عبر مضيق هرمز، معربًا عن أمله في أن تستجيب الأطراف المعنية على الفور للنداءات القوية الصادرة من المجتمع الدولي، في هذا الصدد.

وأعرب عن تقديره لالتزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، مؤكدًا في الوقت نفسه، حق طهران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ودعا دول الخليج والشرق الأوسط إلى «تقرير مصيرها بنفسها»، قائلًا إن بلاده تشجع الحوار بين إيران ودول الخليج لتعزيز مبادئ حسن الجوار، كما تدعم إنشاء هيكل إقليمي للسلام والأمن تشارك فيه دول المنطقة معًا، لحماية المصالح وتحقيق التنمية المشتركة.

وأشار وانج يي إلى أن «الصين شريك استراتيجي موثوق لإيران»، وأنها على استعداد لتعزيز وتعميق الثقة السياسية المتبادلة معها، والحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى وتطويرها، وتعميق التعاون المتبادل المنفعة في مختلف المجالات، ومواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

من جانبه، أطلع عراقجي، الوفد الصيني على آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، والخطوات الإيرانية المقبلة، مؤكدًا أن الحقائق أثبتت استحالة حل الأزمة السياسية بالوسائل العسكرية.

ونوه أن «إيران ستدافع بحزم عن سيادتها وكرامتها الوطنية»، ساعيةً في الوقت نفسه إلى حل شامل ودائم عبر المفاوضات السلمية لبناء توافق في الآراء.

وأفاد بإمكانية «حل مسألة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن»، مشيدًا بما وصفه بـ«وقوف على الصين على الجانب الصحيح من التاريخ، وجهودها الدؤوبة لمنع تدهور الوضع وتفاقمه».

وذكر أن «إيران تثق بالصين، وتتوقع منها مواصلة دورها الإيجابي في تعزيز السلام وإنهاء الصراع، كما تدعم إنشاء بنية إقليمية جديدة لما بعد الحرب قادرة على تنسيق التنمية والأمن».

وأكد عراقجي أن الصين «شريك استراتيجي شامل» لإيران، معربًا عن الرغبة في مواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.