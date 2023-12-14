ليفربول بالبدلاء في مواجهة خيلويزى البلجيكي بالدوري الأوروبي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة سانت خيلويزى البلجيكي مساء اليوم الخميس، في بطولة الدوري الأوروبي.

ويستضيف فريق سانت خيلويزى نظيره ليفربول على ملعب كونستانت فاندن، في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الخميس، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويغيب محمد صلاح مهاجم منتخبنا الوطني، عن قائمة فريق ليفربول في مواجهة اليوم لأسباب فنية.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة اليوم كما يلي:

«كيليهر - إندو - كوناتي - جونز - جاكبو - إيليوت - تشامبرز - جوردون - دوك - كوانساه - برادلي»