 ليفربول بالبدلاء في مواجهة خيلويزى البلجيكي بالدوري الأوروبي - بوابة الشروق
الخميس 14 ديسمبر 2023 7:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ليفربول بالبدلاء في مواجهة خيلويزى البلجيكي بالدوري الأوروبي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 6:55 م | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 6:55 م

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة سانت خيلويزى البلجيكي مساء اليوم الخميس، في بطولة الدوري الأوروبي.

ويستضيف فريق سانت خيلويزى نظيره ليفربول على ملعب كونستانت فاندن، في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الخميس، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويغيب محمد صلاح مهاجم منتخبنا الوطني، عن قائمة فريق ليفربول في مواجهة اليوم لأسباب فنية.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة اليوم كما يلي:

«كيليهر - إندو - كوناتي - جونز - جاكبو - إيليوت - تشامبرز - جوردون - دوك - كوانساه - برادلي» 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك