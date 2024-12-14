محافظ أسيوط يوجه بمراجعة الإعلانات العشوائية على أعمدة الإنارة والعقارات السكنية

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، باستمرار حملات مراجعة الإعلانات واللافتات المعلقة بالشوارع والميادين وأعلى العمارات السكنية وأعمدة الإنارة وإزالة المخالف وغير المرخص منها وفقا للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين؛ حفاظا على المال العام تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضمن المتابعة المستمرة من الدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية؛ لتحقيق الانضباط بالشوارع، وإعادة المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات.

وكان محافظ أسيوط، كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني وتكثيف الحملات لتنظيم حركة الإعلانات، وإزالة اللافتات العشوائية وغير المرخصة وتحصيل المستحقات والايرادات عن الإعلانات المعلقة بالشوارع والميادين والمتواجدة على واجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة وتنظيمها؛ حفاظا على الشكل الحضاري والحد من انتشار هذه المخالفات وفقاً للضوابط التي حددها القانون والقواعد المنظمة لعودة الانضباط إلى الشوارع.

وأوضح أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة محمد عبدالراضي رئيس المركز شنت حملة للمرور على المحال والمنشآت التجارية والعيادات الطبية والصيدليات والمراكز التجارية بمختلف الشوراع والميادين بنطاق المركز لحصر الإعلانات المخالفة وغير المرخصة؛ لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، بمشاركة شعبان أبو العون نائب رئيس المركز وهشام عبده رئيس قسم الإشغالات والإعلانات بالمركز وفريق العمل المعاون.

وناشد المواطنين أصحاب اللافتات والإعلانات سرعة التوجه إلى إدارة الإعلانات؛ لاستخراج الترخيص والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك؛ لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة.