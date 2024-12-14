تلقى فريق الأهلي خسارة مساء اليوم السبت أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء أقيم على ملعب "974" ضمن منافسات بطولة إنتركونتيننتال.

وكان الأهلي قد تأهل لهذا الدور بعد الفوز على فريق العين الإماراتي بنتيجة 3-0 في مباراة أقيمت على ملعب "استاد القاهرة"، في المقابل جاء تأهل الفريق المكسيكي بالفوز على بوتفاوجو البرازيلي بنتيجة 3-0.

ويحق للفريق البطل الحصول على 5 ملايين دولار بينما يحصل الفريق الوصيف على 4 ملايين دولار، أما الأهلي بعد خروجه فسيحصل على 2 مليون دولار (100 مليون جنيه تقريبًا وفقًا لسعر الصرف في البنك المركزي).