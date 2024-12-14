 ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تبحث بالعقبة التطورات في سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تبحث بالعقبة التطورات في سوريا


نشر في: السبت 14 ديسمبر 2024 - 2:17 م | آخر تحديث: السبت 14 ديسمبر 2024 - 2:18 م

أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، أن ممثلته الجديدة للسياسة الخارجية كايا كالاس، ستشارك في اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن الوضع في سوريا في مدينة العقبة الأردنية، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن كالاس ستناقش الوضع في سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان والإمارات والبحرين وقطر وتركيا والولايات المتحدة والمبعوث الأممي لسوريا والجامعة العربية.

وأوضح البيان أن الهدف من المباحثات دعم إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصي أحداً بقيادة سورية وتتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

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