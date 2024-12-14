الجيش الملكي يتعادل مع مانياما ويحتفظ بصدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

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فرض فريق الجيش الملكي المغربي التعادل الإيجابي بنتيجة 1 / 1 على مضيفه مانياما يونيون من الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت.

لم يحافظ فريق مانياما على تفوقه في الشوط الأول بهدف سجله إكساوسيا مواندا بعد مرور 37 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب "الشهداء" بالعاصمة كينشاسا.

وأدرك الفريق المغربي التعادل بهدف للظهير الأيسر الأنجولي تو كارنيرو في الدقيقة 62.

بهذا التعادل رفع الجيش الملكي رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، وبقى مانياما في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات في أول 3 جولات.

وفي نفس التوقيت، تعادل مازيمبي من الكونغو الديمقراطية أمام ضيفه يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسجل شيخ عمر فوفانا هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 41 من المباراة التي أقيمت في مدينة لوبومباشي.

وأدرك يانج أفريكانز التعادل في توقيت قاتل بهدف سجله برينس دوبي في الدقيقة 94.

وفرط مازيمبي في فوزه الأول بالمجموعة ليبقى رصيده نقطتين في المركز الثالث، بينما حقق الفريق التنزاني أول نقطة، لكنه بقى أيضا في المركز الرابع والأخير.