الرئيس الأرجنتيني يتوقع أن يحضر تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير

من المتوقع أن يحضر رئيس الأرجنتين خافيير ميلي حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير، وفقا لمكتب ميلي.

يُذكر أن ميلي، الذي يُعتبر من المعجبين بترامب، حضر حفلة انتصار بعد الانتخابات في منتجع مار-إيه-لاجو لترامب في نوفمبر، وقال المتحدث باسمه اليوم السبت إنه سيحضر أيضا الحفل في 20 يناير، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يعلق الفريق الانتقالي الخاص بترامب على ما إذا كان ميلي سيكون ضيفا في حفل التنصيب في واشنطن.

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز هذا الأسبوع أن ترامب دعا الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل تنصيبه، وهو أمر غير معتاد ومن غير المحتمل أن يحدث.

وبحسب سجلات وزارة الخارجية الأمريكية التي تعود إلى عام 1874، لم يحضر أي رئيس دولة أجنبي حفل تنصيب رئيس أمريكي منذ أكثر من مئة عام. وعادة ما يشهد الحدث السفراء، وأعضاء الكونجرس الأمريكي، والجمهور العام.