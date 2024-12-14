رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح: لا دلائل على وجود متحور كورونا الجديد بمصر

رد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بهيئة المصل واللقاح، على ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن كون نزلات البرد المنتشرة متحورًا جديدًا لفيروس كورونا.

وقال في تصريحات لبرنامج «خلاصة الكلام» عبر شاشة «النهار»، إن هناك متحورا عالميا جديدا لكورونا؛ إلا أن الوضع في مصر لا يزال ضمن النسب المعتادة للفيروسات التنفسية العادية سواء الإنفلونزا أو الفيروس الغدي، أو الفيروس المخلوي، أو كورونا الذي لم ينته بعد.

وأضاف أنه لا توجد حتى الآن دلائل على وجود أي متحور جديد لكورونا، أو فيروس مستجد داخل مصر.

وأشار إلى أن مصر تشهد في هذا التوقيت من كل عام انتشارا للفيروسات المعتادة، مثل الفيروس الغدي ونزلات البرد والإنفلونزا؛ بنفس الفيروسات ومعدل الانتشار والأعراض.

وأكد عدم وجود أي زيادة عن معدلات ظهور الفيروسات التنفسية في هذا التوقيت، مضيفا أن التحورات الأخيرة في فيروس كورونا جعلته أضعف وأقرب إلى نزلة البرد.

وجدد التأكيد أنه لا يوجد أي فيروس مستجد طارئ، أو أعراض جديدة طارئة حتى الآن، منوها بأن علاج الفيروسات التنفسية المنتشرة يكون بالراحة وخافضات الحرارة وفيتامين «سي»؛ حتى يتعافى المريض تلقائيًا من خلال مناعته، مشددًا أنه من الأخطاء الكارثية معالجة الفيروسات بالمضادات الحيوية.