الرئيس الروسي: معدل المواليد ينخفض مجددا وندخل فترة ديموغرافية صعبة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن معدل المواليد في بلاد ينخفض مجددا، مشير إلى أن بلاده تدخل فترة ديموغرافية صعبة.

وقال بوتين، خلال رسالته السنوية إلى أعضاء الجمعية الفدرالية الروسية "البرلمان الروسي" اليوم الأربعاء: "إن مصير روسيا ومستقبلها التاريخي مرتبط بعدد مواطنيها، ولدينا حاليا 147 مليون نسمة من السكان".

وأضاف الرئيس الروسي:" يتعين أن تنصب جهودنا على زيادة عدد السكان لتفادي الفجوة الديموغرافية والعمل على كافة الاتجاهات من أجل دعم الأسر الروسية"، مقترحا تخصيص دفعات شهرية للأطفال من سن 3 إلى 7 سنوات اعتبارا من الشهر الحالي.

ويوجه الرئيس الروسي اليوم رسالته السنوية إلى الجمعية البرلمانية الفيدرالية، التي يوضح من خلالها تقييمه للأوضاع في البلاد ومهام الدولة في المستقبل. ووفقا للدستور الروسي، يخاطب رئيس روسيا الاتحادية سنويا الجمعية البرلمانية الفيدرالية (البرلمان الروسي) برسالة يتحدث فيها عن وضع البلاد والاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية.

ومن المتوقع أن يتطرق الرئيس الروسي للوضع في الشرق الأوسط والدور، الذي تلعبه روسيا في هذه المنطقة. وتعتبر هذه الرسالة الـ 16، التي يوجهها الرئيس فلاديمير بوتين إلى الجمعية البرلمانية الفيدرالية.

وفي سياق آخر، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو "إن إجراءات كييف بشأن اتفاقات (مينسك) غير كافية، متهما أوكرانيا بأنها لا تنفذ اتفاقات مينسك.

وأشار جروشكو - في تصريح اليوم - إلى وجود تحركات من أوكرانيا غير كافية في الاتجاه الصحيح.. لافتا إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي اليوم يكمن في أن مجمل العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والاتحاد الأوروبي معلقة على تنفيذ اتفاقات مينسك.