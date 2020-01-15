ستيف بروس: قيمة الصفقة تمثل عبئا على جويلينتون

رحّب ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد بنجاح المهاجم جويلينتون في إنهاء صيام دام 20 مباراة عن تسجيل الأهداف حتى يتلقى صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي دفعة من الثقة هو في أشد الحاجة إليها.

وأحرز جويلينتون، المنضم من هوفنهايم في يوليو مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (52.11 مليون دولار) هدفه الأول منذ أغسطس الماضي بعدما قابل كرة عرضية من توم آلان في الفوز 4-1 على روتشديل في مباراة الإعادة للدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء.

ويريد بروس في الوقت الحالي من اللاعب البرازيلي السير على خطى زميله ميجيل ألميرون بعدما نجح لاعب باراجواي في هز الشباك للمرة الرابعة في سبع مباريات.

وقال بروس لوسائل إعلام بريطانية ”من الصعب اللعب هنا. هناك توقعات عالية بخصوص ما يستطيع تقديمه. قيمة الصفقة تمثل عبئا. أحيانا يتسبب ذلك في صعوبات".

وأضاف :"جاء الكثير من اللاعبين إلى الدوري الإنجليزي بخبرات كبيرة ومع ذلك عانوا لذا دعونا نأمل أن يمنحه الهدف الثقة التي يحتاجها كل مهاجم".