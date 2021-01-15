وفاة ستة أشخاص على الأقل جراء زلزال في إندونيسيا

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قتل ستة أشخاص على الأقل وجُرح مئات آخرون جراء زلزال بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم سولاويسي الغربية الإندونيسي اليوم الجمعة، حسبما أفادت هيئة إدارة الكوارث في البلاد.

وتسبب الزلزال في تدمير عشرات المنازل ، مما تسبب في محاصرة عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض.

وقال محمد إدريس، سكرتير حاكم الإقليم إن الزلزال تسبب في انهيار مستشفيين والمبنى الذي يضم مكاتب الحكومة الإقليمية.

وأضاف: "حتى الآن، بإمكاننا تأكيد وفاة ستة أشخاص".

وذكرت الهيئة الوطنية للأبحاث والإنقاذ أن أكثر من 600 شخص أصيبوا، بينهم نحو 200 مصاب بشكل خطير.

وذكرت الهيئة أن الزلزال تسبب في نزوح أكثر من ألفي شخص.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها هيئة إدارة الكوارث طفلة صغيرة تحاصرها أنقاض منزل وهي تتألم وتبكي طلبا للمساعدة.

وسٌمع رجل في مقطع الفيديو يقول: "هناك أربعة أشخاص هنا لكننا لا نستطيع فعل أي شيء لأنه ليس لدينا معدات ثقيلة".

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزيائية أن الزلزال وقع الساعة 0128 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (1828 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على بعد ستة كيلومترات من منطقة ماجين وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث بأن الزلزال تسبب في انهيارات أرضية في ثلاثة مواقع على الأقل بين ماجيني وماموجو.