قال مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهوري، إن المسؤول عن تجديد الخطاب الديني ليست المؤسسة الدينية وحدها، رغم أنها المسؤول الأساسي.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن الثقافة والتربية والتعليم والجامعات والإعلام جميعها مسؤولة عن الخطاب الديني، معقبًا: «علماء الدين لا يستطيعون فعل شيء وحدهم».

وتابع: «لا نتعامل مع نصوص مجردة وإنما نتعامل مع نصوص كيف ننزلها على الواقع»، لافتًا إلى أن الأمر يعتمد على ثلاثة أشياء: «النص الشرعي، الواقع، كيفية إنزال النص الشرعي على الواقع».

وأكد أن الفصل في هذا الأمر يكون للعلم ومن لديه أدوات الاجتهاد، موضحًا أن الكلمة الأخيرة تكون للمؤسسة الدينية لكن بالاشتراك مع الواقع وأهل العلم.