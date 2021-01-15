 الشرطة التركية تعتقل 48 شخصا وتقتحم عددا من المقرات الإدارية - بوابة الشروق
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الشرطة التركية تعتقل 48 شخصا وتقتحم عددا من المقرات الإدارية

الشرطة التركية - ارشيفية
الشرطة التركية - ارشيفية
وكالات
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 7:25 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 7:25 م
اعتقلت السلطات التركية الرئيس المشارك للحزب الاشتراكى للمضطهدين (ESP) أوزليم وموستاش، وعضوين آخرين بالحزب ضمن حملة اعتقالات استهدفت 51 شخصًا، وفقا لما ذكره تركيا الآن.

واقتحمت القوات التركية مكاتب إدارية فى إزمير وإسطنبول، من بينها مكتب وكالة إتكين الإخبارية (ETHA) فى إسطنبول، ومؤسسة العلوم والتعليم والجماليات والثقافة والفنون (BEKSAV) التى أعلنت الشرطة أنها ضبطت فيها العديد من المواد الرقمية والمطبوعات المحظورة والوثائق الخاصة بالمنظمة و50 ألف ليرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، تحتجز السلطات التركية نحو 80 ألفا انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.، وطردت نحو 20 ألفا من الخدمة العسكرية.

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