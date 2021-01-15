مجلس النواب اللبناني يقر قانونا ينظم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا

(د ب أ)

أقر مجلس النواب اللبناني بعد ظهر اليوم الجمعة قانون معجل لتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية في مكافحة جائحة كورونا ويتيح استيراد اللقاحات من كافة الشركات الطبية .

وأقر المجلس النيابي، في جلسته التشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، في بيروت، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا، الذي تقدمت به لجنة الصحة النيابية بعد إدخال بعض التعديلات عليه.

وشدد رئيس مجلس النواب على "وجوب أن يتيح هذا القانون المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا".

وقال النائب عاصم عراجي رئيس اللجنة الصحية النيابية في تصريح له بعد انتهاء الجلسة أن " المجلس النيابي قام بإنجاز كبير اليوم بإقرار قانون اللقاحات ولو لم يتم إقراره لكان تعذر على لبنان الحصول على اللقاحات من أي شركة عالمية والقانون وُضع لكل الشركات وليس لشركة فايزر فقط".

وأضاف "إن القانون يحفظ حق الشركات المصدرة للقاح، حيث إنه إذا جرت أي مضاعفات من اللقاح وأراد أحدهم تقديم شكوى، تكون الشركة محمية لأن الشركة أخذت إذنا طارئا بإنتاج اللقاح ومن الممكن أن تأخذ إذنا نهائيا خلال سنتين".

وأكّد أن "شركة فايزر ستبدأ بتسليم الأدوية في الاسبوع الثاني من شهر شباط/فبراير المقبل".

وتابع عراجي "يمكننا استيراد عدد كبير من اللقاحات من شركة استرازينيكا ووعدونا بتصدير اللقاح خلال شهر آذار/مارس المقبل".

يذكر أن لبنان يعاني من أوضاع صحية دقيقة بسبب الارتفاع القياسي خلال الأسبوعين المنصرمين، بإصابات فيروس كورونا في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين.