الجزائر تستضيف منتدى مصدري الغاز في 2023

أكد منتدى الدول المصدرة للغاز، اليوم الجمعة، أن الجزائر سوف تستضيف الدورة السابعة لقمته التي من المزمع انعقادها في 2023.

وحسب البيان الصادر عن المنتدى، فإن "الهدف الاستراتيجي للمنظمة يتمثل في دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على موارد الغاز الطبيعي لديها".

وأضاف "كما تعمل على تعزيز الحوار بين منتجي الغاز والدول المستهلكة من أجل ضمان استقرار وشفافية سوق الغاز وسعر عادل للمتدخلين في هذه السوق."

يشار إلى أن منتدى الدول المصدرة للغاز، هو منظمة حكومية دولية، وقد تم إنشاءه خلال الدورة الثامنة للمنتدى غير الرسمي لهذه البلدان، الذي عقد في موسكو في كانون أول/ديسمبر 2008 .

ويضم المنتدى 12 دولة عضو و9 دول مراقبة ، والتي توفر معا ثلاثة أرباع احتياطيات الغاز على كوكب الأرض؛ وتساهم بأكثر من ثلثي عمليات تبادل الغاز (خط أنابيب الغاز والغاز الطبيعي المسال).

وهذه الدول هى الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباغو، فنزويلا.

في حين أن أنجولا، أذربيجان، العراق، كازاخستان، ماليزيا، النرويج، عمان، البيرو، الإمارات العربية المتحدة تتمتع بصفة عضو مراقب .