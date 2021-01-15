هيئة روسية تعلن اكتشاف ما يقرب من 1500 طفرة لفيروس كورونا

أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، أنه تم اكتشاف ما يقرب من 1500 طفرة من فيروس "كورونا" المستجد في روسيا.



وقالت بوبوفا، خلال كلمة أمام منتدى "جايدار" العلمي الدولي السنوي في مجال الاقتصاد، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية اليوم الجمعة: "نحن نتابع كل طفرات هذا الفيروس ، وعثرنا حتى الآن على ما يقرب من 1.5 ألف طفرة لفيروس كورونا في روسيا ".

وأضافت:" أن الطفرة في الفيروسات، هي عملية طبيعية تماما، فالفيروسات لا تعيش بطريقة أخرى".



من جهته، أعلن مدير مركز "جامالي" الروسي للأوبئة ألكسندر جينتسبورج أن المرضى، الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، لا يزالون بحاجة إلى التطعيم.



وقال جينتسبورج في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "هناك موقف رسمي لوزارة الصحة الروسية منصوص عليه في وثيقة بعنوان توصيات مؤقتة للوقاية والتشخيص وعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد".



وأضاف:" مكتوب في هذه الوثيقة بشكل واضح أنه ليس من الضروري التطعيم، وأنا لا ألتزم بهذا الموقف، أنا متمسك بالموقف الضروري وهو التطعيم".



ونصح جينتسبورج بأنه بعد التطعيم الأول يجب على المرضى قياس مستوى الأجسام المضادة، وإذا كانت هذه الأجسام المضادة عند مستوى 1.3200 أو أكثر، فسيكون هذا كافياً.



وتابع:"إن تطوير دواء لعلاج فيروس كورونا يعتمد على الأجسام المضادة يجري على قدم وساق، بحيث سينتقل إلى المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية في النصف الثاني من العام الجاري".