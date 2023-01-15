زيلينسكي: عشرات المدنيين ما زالوا مفقودين بعد هجوم دنيبرو

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائى الذى وجهه بتقنية الفيديو إن عشرات المدنيين ما زالوا في عداد المفقودين بعد يوم من سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني شاهق في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا.

وأوضح أن عمال الإنقاذ استمروا فى عملهم للبحث عن أكثر من 30 شخصًا تحت الأنقاض التي بقيت في من مبنى الشقق السكنية .

وأضاف: "نحن نقاتل من أجل كل شخص.. وستستمر أعمال الإنقاذ حتى ولو كانت هناك أدنى فرصة لإنقاذ الأرواح. "

ووجه زيلينسكى الشكر إلى من هم فى الخارج لإرسالهم رسائل التعاطف والدعم.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد قتلى الغارة وصل إلى 29 بينهم طفل واحد، وفقد 73 من الأشخاص الآخرين.