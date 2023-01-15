القوى العاملة: ختام دورات تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالوادى الجديد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بشأن الاختبارات النهائية للدورة التدريبية لـ11 متدربا على مهنة النقاشة والدهانات بالوحدة المحلية لقرى الراشدة بالداخلة، وكذلك اختبارات نهاية الدورة التدريبية لـ10 متدربين على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات بقرية الموشية بالداخلة؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهنى للشباب من الجنسين داخل القرى بالمحافظات لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، فى تقريره للوزارة، أنه تم بالتنسيق مع مركز التشييد والبناء بالداخلة، عمل الاختبار النهائي للبرنامج التدريبى الذى تم تنفيذه للشباب من الذكور على مهنة النقاشة والدهانات وذلك لإصقال مهارات المتدربين عملياً على أرض الواقع على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظة.

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية انتهت أيضا من الدورة التدريبية المنعقدة بالوحدة المتنقلة الموجودة بقرية الموشية بالداخلة، لـ10 متدربين على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تم توجيهها للقرى الأكثر احتياجاً لرفع مستوى معيشة مواطنيها والحصول على فرص عمل لائقة داخل سوق العمل.