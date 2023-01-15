رئيس شباب النواب: الاتفاق على بدء تنفيذ إنشاء استاد النادي المصري

أكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق على المُضي قدماً فى تنفيذ أعمال إنشاء استاد النادي المصري وفق المعايير الدولية، والمخططات الهندسية المحددة، ليمثل قيمة مُضافة للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وأضاف حسين أنه تم عقد اللقاء اليوم الأحد، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة، على أن مشروع استاد النادي المصري يأتي ضمن عملية التنمية والتطوير الكبيرة التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف القطاعات على غرار جميع محافظات الجمهورية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما أعرب محافظ بورسعيد عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة في مشروع إنشاء استاد النادي المصري؛ لإدخال الفرحة على قلوب أبناء بورسعيد، وتحقيق ما يتمنوه بوجود استاد يليق بالمحافظة الباسلة.

وكشف المهندس هانى ضاحى، أنه سيتم البدء في أعمال الأساسات الخاصة بالإستاد، وملتزمون بالمخطط الموجود وفق التعاقد المبرم مع مراعاة جميع الملاحظات التى تمت الإشارة إليها، مبيناً أنه ستكون هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع على صعيد إنشاء استاد النادي المصري الفترة المقبلة.

فيما نقل النائب محمود حسين تحيات وتقدير أبناء بورسعيد إلى رئيس الجمهورية، على هذا المشروع الكبير الذى يلبى تطلعات أهالي بورسعيد، لافتا إلى الدعم الكبير من جانب وزير الشباب والرياضة لهذا المشروع، وكافة المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.