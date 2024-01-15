أقارب محتجزين بغزة من أصول ألمانية يطالبون برلين ببذل الجهود لإطلاق سراحهم

طالب أقارب محتجزين إسرائيليين من أصول ألمانية في غزة، ببذل الجهود من أجل إطلاق سراحهم، خلال زيارة لهم للعاصمة الألمانية برلين.

وفي مؤتمر صحفي في السفارة الإسرائيلية في برلين، قالت إفرات ماخيكافا، ابنة أخت المحتجز جادي موتسس، اليوم الإثنين: "نأمل أن تؤدي المفاوضات قريبا جدا إلى التوصل إلى اتفاقية".

وأضافت أنها ستطلب من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في لقاء لاحق، تقديم الشكر لدولة قطر على دور الوساطة الذي تضطلع به.

يذكر أنه لا توجد أفق في الوقت الحالي للإفراج عن محتجزين آخرين.

وتعد ماخيكافا من ضمن 21 شخصا من أقارب محتجزين في غزة وصلوا إلى برلين، بمناسبة مرور 100 يوم على هجوم حماس على دولة الاحتلال، والذي أسفر عن احتجاز نحو 240 شخصا في قطاع غزة.

فيما سيلتقي الرئيس الألماني، هؤلاء الأشخاص ساسة مختلفين، وبين هؤلاء الأشخاص أمهات وآباء وزوجات وشقيقات لمحتجزين، وبعض هؤلاء أحضروا معهم ساعات رملية كإشارة إلى انقضاء الوقت.

من جانبها، قالت إحدى النساء وهي والدة المحتجز إيتاي شن، 19 عاما، إن ابنها ليس لديه ما يكفي من الغذاء والدواء.

وحضرت المؤتمر أيضا راز بن عامي التي كانت من المحتجزين في غزة وتم الإفراج عنها في نوفمبر الماضي، لكن زوجها اوهاد بن عامي لا يزال محتجزا في القطاع.

وكانت الهدنة التي عقدت بين الكيان الصهيوني، وحماس في نوفمبر الماضي أسفرت عن الإفراج عن 105 من الرهائن مقابل الإفراج عن 240 فلسطينيا من السجون الاحتلال.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 130 شخصا محتجزا في قطاع غزة وترجح أن 25 شخصا منهم لقي حتفه.

وأكدت ماخيكافا، أن المسألة لا تتعلق بحكايتهم الشخصية "فالمتطرفون يمثلون مشكلة عالمية، يجب أن نوحد قوانا".