نادية الجندي تنعى المنتج وليد مصطفى

نعت الفنانة نادية الجندي، المنتج وليد مصطفى، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

ونشرت الفنانة نادية الجندي، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جمعت المنتج الراحل وليد مصطفى بزوجته الفنانة كارول سماحة، معلقة: "خالص التعازي للفنانة كارول سماحة في وفاة زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، ربنا يصبر قلبك حبيبتي، ويصبر قلب بناته أمينة وتالا، ربنا يرحمه يا رب، ويسكنه فسيح جناته، البقاء لله".

ومن المقرر أن تستقبل أسرة المنتج الراحل وليد مصطفى عزاءه، يوم الاثنين المقبل، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.