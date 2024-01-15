القسام تعلن الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين داخل نفق شرق مدينة خان يونس

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قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها أغاروا على قوة إسرائيلية راجلة بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر، من أحد الأنفاق «القسامية».

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الاثنين: «مجاهدو القسام يغيرون من أحد الأنفاق القسامية على قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر، ويجهزون على 5 جنود شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة».

وفي وقت سابق، أفاد الجناح العسكري لحركة حماس، بأن عناصره دكّوا تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأشار في بيانات منفصلة، إلى استهداف جرافة إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ولفت إلى أن عناصره دكّوا تجمعات العدو شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.