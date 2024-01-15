إعلام إسرائيلي: تركيا تفرج عن اللاعب يحزكيل وسيغادر تركيا

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إن السلطات التركية أفرجت عن لاعب كرة القدم الإسرائيلي سجيف يحزكيل وإنه سيغادر تركيا.

وكان نادي أنطاليا سبور التركي أعلن أمس الأحد استبعاد اللاعب الإسرائيلي ساقيف جيهزقيل من تشكيلة الفريق بعد أن أشار إلى رقم 100 كُتب على معصمه، في تلميح إلى بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وتعليقا على الاعتقال، قال وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي يواف جالانت، إن تركيا تعمل في الواقع ذراعا تنفيذية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف جالانت أن اعتقال تركيا لاعب كرة قدم إسرائيليا "أمر شائن وينطوي على نفاق"، على حد زعمه.

من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "تركيا تعمل ضد إسرائيل وأحث على عدم السفر إليها أو شراء منتجاتها".