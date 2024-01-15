استشاري مشروع مهني 2030: التقديم على المشروع سيكون إلكترونيا

أكد شادي محمد شلبي استشاري مشروع مهني 2030 بوزارة العمل، أن التقديم على مشروع مهني 2030 سيكون إلكترونيا لمن يرغب في تعلم مهنة ويكون لديه رخصة عمل رسمية.



وأضاف، خلال فعاليات إطلاق وزارة العمل مشروع "مهني 2030"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، أن المشروع يستهدف تدريب مليون شاب يتم تنفيذها خلال مراحل المشروع.



ونوه بأن الخدمة مقدمة من وزارة العمل مجانا، خاصة أن الوزارة تتميز بإمكانيات كبيرة تخدم مشروع مهنى 2030، مؤكدا أن المدرب لديه رخصة معتمدة في المهنة التي يدرب الشباب عليها، لافتا إلى أنه يتم تقييم مهارات المتدربين يوميا.