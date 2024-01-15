في الوقت الذي تنطلق فيه مساء اليوم الاثنين الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا الأمريكية التي تغطيها الثلوج حاليا، يضع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نصب عينيه على تحقيق فوز من شأنه أن يبعث برسالة مدوية بأن لا الطقس ولا المشاكل القانونية التي يواجهها يمكنها إبطاء مسيرته نحو نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.



* مباراة افتتاحية في سباق طويل



وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن المؤتمرات الحزبية في ولاية آيوا، التي هي عبارة عن "مباراة افتتاحية" في عملية الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي تمتد لشهور، تبدأ في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن المشاركين سيجتمعون داخل أكثر من 1500 مدرسة وكنيسة ومركز مجتمعي لمناقشة خياراتهم،- في بعض الحالات لمدة ساعات-، قبل الإدلاء سراً بأصواتهم.



وفي حين يشعر ترامب بالثقة، يقاتل منافسه الرئيسي حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس من أجل بقاؤه السياسي في سباق مصيري.



وبحسب الوكالة الأمريكية، تقف السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي - المرأة الوحيدة في السابق على الرئاسة - في طريق ديسانتيس. وخاض الاثنان منافسة شرسة خلال الأسابيع الأخيرة، لكي يبرزا كبديل واضح للرئيس الأمريكي السابق.



* توقعات بتقدم كبير لترامب



وترجح استطلاعات الرأي أن يبدأ ترامب السباق الجمهوري بتقدم كبير في آيوا بينما يتنافس ديسانتيس وهايلي على المرتبة الثانية. ويشارك في السابق أيضاً رائد الأعمال فيفيك رامسوامي وحاكم أركنساس السابق إيسا هاتشينسون، وكذلك الحاكم السابق لنيوجيرسي كريس كريستي، الذي علق حملته الانتخابية الأسبوع الماضي.



وأوضحت "أسوشيتد برس" أنه مع التوقعات التي تفيد بأن تكون درجات الحرارة الأشد برودة في تاريخ المؤتمرات الحزبية وظروف السفر الخطيرة في كل مكان بولاية آيوا، تستعد الحملات الانتخابية للمرشحين الجمهوريين لسباق ذي نسبة مشاركة ضعيفة يختبر قوة الدعم لهم.



وستكون النتيجة النهائية بمثابة مؤشر قوي على باقي جولات السباق الانتخابي لتحديد من سيواجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.



وبعد آيوا، ستتحول الانتخابات التمهيدية الجمهورية إلى نيوهامشير ونيفادا وساوث كارولينا على مدار الأسابيع المقبلة قبل الانتقال إلى باقي الولايات.



ولن يتم تأكيد المرشح النهائي حتى انعقاد المؤتمر الوطني للحزب في يوليو المقبل، لكن مع تحقيق انتصارات مهمة في السباقات الافتتاحية، سيكون من الصعب إيقاف ترامب.