ميسي يتخلف عن حضور حفل «ذا بيست»

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قرر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، التخلف عن حضور حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفقا لقناة «TYC سبورتس» الأرجنتينية، لن يحضر ميسي الحفل الذي سيقام مساء اليوم الإثنين في العاصمة البريطانية لندن.

أضافت القناة أن ميسي سيبقى في الولايات المتحدة الأمريكية للانتظام في تدريبات فريقه إنتر ميامي.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي ترشح لجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الماضي 2023 وينافسه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا، كما يتواجد إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الفائز مع الفريق الإنجليزي بثلاثية الدوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، ضمن قائمة المرشحين للجائزة.

وتوج ميسي بجائزة «ذا بيست» مرتين في عامي 2019 و2022.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هالاند المرشح الأبرز للتتويج بالجائزة، بعد إنجازاته مع السيتي.