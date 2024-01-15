محافظ قنا يتفقد محطة تداول الحاويات بميناء سفاجا البحري

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، ميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر، في استجابة سريعة بإقامة محطة لتداول الحاويات بميناء سفاجا البحري؛ لتسهيل تصدير منتجات المناطق الصناعية بالمحافظة.

وكان في استقباله اللواء مهندس عبدالرحيم محمد حميد رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ولفيف من قيادات الهيئة.

تأتي الزيارة بهدف تعزيز أوجه الاستفادة المثلى من الميناء في خدمة قطاع الاستثمار بالمحافظة، لاسيما بعد أعمال التطوير التي شهدها الميناء مؤخرا.

ضم الوفد المرافق لمحافظ قنا، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ولفيف من رؤساء الشركات والقيادات التنفيذية بالمحافظة وكبار المستثمرين.

واستعرض رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، جهود الدولة في تطوير الموانئ البحرية، مثل ميناء سفاجا، وميناء الغردقة، ونويبع، وغيرها، مشيرا إلى أن الهيئة يتبعها العديد من الموانئ البحرية التي تمتد على سواحل البحر الأحمر، وخليجي السويس، والعقبة، والتي تتميز بموقع متميز في مسار التجارة العالمية وتشرف على العديد من الموانئ التخصصية "بترولية - تعدينية - سياحية".

فيما شكر محافظ قنا، رئيس الهيئة على حسن الاستقبال، وثمن الجهد المبذول من هيئة الموانئ في تطوير الموانئ التابعة لها؛ لمواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات؛ مما ينعش مناخ الاستثمار في محافظة قنا والمحافظات المجاورة.

من جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا البحري، أن تطوير ميناء سفاجا يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي؛ بهدف جعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، مضيفا أن الميناء يقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وهو عبارة عن خليج طبيعي على مسافة 60 كيلومترا جنوب الغردقة على مسافة 225 ميلا بحريا جنوب ميناء السويس، وهذا الخليج الطبيعى محمي من الجهة الشرقية والشمالية حماية طبيعية بجزيرة سفاجا، كما أنه محمي من الجهة الغربية من الرياح السائدة بواسطة الجبال ويسمح باستقبال السفن كبيرة الغاطس.

وعلى هامش اللقاء، تم فتح باب النقاش مع المستثمرين حول مستقبل الاستيراد والتصدير في ظل تطوير الميناء.

وفي الختام تبادل محافظ قنا ورئيس هيئة الموانئ الدروع التذكارية.