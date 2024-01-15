السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بسرقة سائق بالشرقية

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أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 10222 جنايات مركز بلبيس لسنة 2023، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 7 سنوات.

وقررت مصادرة المضبوطات وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بسرقة سائق تحت تهديد السلاح.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بسرقة المجني عليه سائق ومقيم بمركز بلبيس، وذلك تحت تهديد السلاح.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمتهم وتمكنوا من استيقاف المجني عليه حال مروره على الطريق ليلًا وأشهروا في وجهه أسلحة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه.

وجرى ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.