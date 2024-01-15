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ماني يقود هجوم السنغال أمام جامبيا بأمم أفريقيا

محمد جلال
نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 3:20 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 3:20 م

أعلن أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، تشكيل أسود التيرانجا لمواجهة جامبيا في بطولة أمم أفريقيا.

ويلعب منتخب السنغال مع جامبيا مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا 2023.

تشكيل السنغال شهد البدء بساديو ماني رفقة إسماعيلا سار، وحبيب ديالو في الهجوم.

وجاء تشكيل السنغال كالتالي:

حارس: إدوارد ميندي.

الدفاع: كريبين دياتا – كاليدو كوليبالي – موسى نياكاتي – إسماعيل جاكوبس.

الوسط: لامين كمارا – عبده ديالو – بابي جاي.

الهجوم: إسماعيلا سار – حبيب ديالو – ساديو ماني.

وجاء تشكيل جامبيا كالتالي:

حارس: بابوكار جاي.

الدفاع: سايدو جانكو – جيمس جوميز – عمر كولي – أبو توريه.

الوسط: إيبو أدامز – ألاسانا ماناه.

أمامهما: موسى بارو – إيبريما داربوي – يانكوبو مينتيه.

الهجوم: علي سويه.


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