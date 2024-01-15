لاعبا الجزائر يدعمان فلسطين أمام أنجولا بأمم إفريقيا

وجه يوسف البلايلي وبغداد بونجاح، لاعبا المنتخب الجزائري رسالة دعم للشعب الفلسطيني، خلال مباراة منتخب بلادهما أمام أنجولا في كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

وسجل بغداد بونجاح هدف التقدم الأول لمنتخب الجزائر أمام أنجولا، بتمريرة من يوسف البلايلي، خلال المباراة التي تقام مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في البطولة.

وبعد الهدف احتفل الثنائي برقصة أصحاب الأرض الشهيرة، والتي ارتبطت بالمقاومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية ضد عدوان قوات الاحتلال الصهيوني.

ويخوض المنتخب الجزائري أول مباراة له في النسخة الحالية أمام أنجولا، قبل أن يواجه بوركينا فاسو في الجولة الثانية يوم السبت المقبل، فيما يختتم فريق الخضر مواجهات دور المجموعات أمام موريتانيا يوم الثلاثاء 23 يناير.