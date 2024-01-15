المقاومة الإسلامية في العراق تقصف بالصواريخ قاعدة أمريكية في سوريا

أفاد بيان للمقاومة الاسلامية في العراق، مساء اليوم الاثنين، بأنه تم برشقة صاروخية استهداف قاعدة للقوات الأمريكية في عمق الأراضي السورية.

وذكرت البيان أن القصف برشقة صاروخية استهدف قاعدة كونيكو التي تضم قوات أمريكية بالعمق السوري.

وأكد البيان أن هذا القصف يأتي في إطار نهج المقاومة الإسلامية في العراق في "مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة وإنها مستمرة في دك معاقل العدو".

يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تعرضت لما يزيد على 110 استهدافات من جانب المقاومة الإسلامية في العراق، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

ردا على هذه الهجمات، تم استهداف مقار الحشد الشعبي العراقي بطائرات مسيرة أمريكية اسفرت عن مقتل عدد من عناصرها.