اليمن: مجلس القيادة الرئاسي يطالب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

طالب مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الاثنين، المجتمع الدولي، بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بشكل فوري.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن" رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي اجتمع برئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ومسؤولين آخرين، لمناقشة الأوضاع المحلية والتطورات الاقليمية وتداعياتها على كافة المستويات".



واستمع الاجتماع من وزيري الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، والإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إلى إحاطة بشأن التداعيات المرتبطة بتهديدات المليشيات الحوثية الإرهابية للأمن البحري، والسياسات المقترحة لإدارة الأزمة على الصعيدين الدبلوماسي والخطاب الاعلامي.



وأكد الاجتماع ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية من أجل بسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا الحوثية جماعة إرهابية واجبارها على الانخراط الجاد في جهود التهدئة وإحلال الأمن والاستقرار، والسلام في اليمن.



وأكد الاجتماع التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالموقف اليمني الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.



وحذر المليشيات الحوثية من مغبة الاستمرار في استثمار مظلومية الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مصالح إيران ومشاريعها التوسعية في المنطقة، وصرف أنظار العالم بعيدا عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.



وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.



وفي 18 ديسمبر الماضي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.



ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات لمواقع تابعة للحوثيين ردا على هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.