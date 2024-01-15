برناردو أريفالو يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لجواتيمالا

أدى برناردو أريفالو، اليمين الدستورية كرئيس لجواتيمالا، بعد تأخر استمر 9 ساعات بسبب احتدام النقاشات في الكونجرس الجواتيمالي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، أن التأخير تسبب في اندلاع مظاهرات خارج مبنى الكونجرس، حيث اشتبك مناصرو أريفالو مع قوات الشرطة.

ولفتت الشبكة الإخبارية، إلى أن مراسم أداء اليمين تمت في العاصمة جواتيمالا سيتي، بحضور عدد من قادة العالم والبعثات الأجنبية.

وكان أريفالو، قد فاز في الانتخابات التي جرت في شهر أغسطس الماضي بأغلبية ساحقة ليحل محل السياسي المحافظ أليخاندرو جياماتي، الذي تورطت حكومته في فضائح الفساد.