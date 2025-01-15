برينتفورد يصعق مانشستر سيتي في الوقت القاتل بالبريميرليج

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اقتنص برينتفورد تعادلا ثمينا في الوقت القاتل أمام ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (2-2)، اليوم الثلاثاء، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح فيل فودين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 66 الذي قابل عرضية دي بروين بلمسة ساحرة، لترتطم الكرة في القائم قبل تحولها داخل الشباك.

وعزز مانشستر سيتي تقدمه بالهدف الثاني عن طريق فيل فودين في الدقيقة 78 من كرة ارتدت من الحارس فليكين، ليسدد فودين مباشرة في الشباك.

وقلص ويسا النتيجة لبرينتفورد في الدقيقة 82 بعدما تابع كرة عرضية وحولها إلى داخل الشباك.

وأدرك نورجارد التعادل لبرينتفورد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الدقيقة 92 برأسية قوية، لامست يد أورتيجا قبل تحولها للشباك، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 35 في المركز السادس، فيما وصل برينتفورد إلى 28 نقطة في المرتبة العاشرة