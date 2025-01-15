لجنة الأوراق المالية الأمريكية تقاضي ماسك بسبب استحواذه على تويتر

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الثلاثاء أنها رفعت دعوى قضائية ضد الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، زاعمة أنه فشل في الكشف عن ملكيته لأكثر من 5% من أسهم شركة تويتر في الوقت المناسب قبل استحواذه على الشركة في 2022.

وتقول اللجنة إن ماسك بدأ شراء أسهم تويتر في بداية عام 2022، ومرّ بحد الـ 5% في 14 مارس 2022. وبموجب القانون، كان عليه أن يكشف عن هذا الأمر علنا في غضون 10 أيام تقويمية، لكنه لم يعلن عن امتلاكه 9% من الشركة حتى 4 أبريل، أي بعد 11 يوما من الموعد المحدد، حسبما قالت اللجنة.

ووفقا للشكوى، قفزت أسعار أسهم تويتر بنسبة 27% بعد الكشف. وقامت اللجنة بتحليل مشتريات ماسك وخلصت إلى أنه "دفع أقل من القيمة بمقدار 150 مليون دولار على الأقل لشراء أسهم تويتر خلال هذه الفترة".

وتزعم الدعوى أن المساهمين الذين باعوا له أسهمهم في تلك الفترة تكبدوا خسائر مالية.

وتطالب اللجنة ماسك برد المبلغ المذكور، بالإضافة إلى غرامة إضافية.

من جهته، رد محامي ماسك، أليكس سبايرو، قائلا إن الملياردير التكنولوجي "لم يرتكب أي خطأ"، وفي بيان لخدمة بلومبرج المالية، تحدث أيضا عن "حملة مضايقات متعددة السنوات" من قبل اللجنة ضد ماسك.

ومن غير الواضح كيف ستتقدم الدعوى. وماسك هو أحد المقربين من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يؤدي اليمين في 20 يناير. وستؤدي هذه التغييرات الإدارية إلى تغييرات في القيادة في لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وأعلن رئيس اللجنة الحالي، جاري جينسلر، بالفعل أنه سيستقيل من منصبه.

واشترى ماسك تويتر في أكتوبر 2022 مقابل 44 مليار دولار. ثم أعاد تسمية المنصة الإلكترونية إلى "إكس".