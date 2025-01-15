استشهاد 6 فلسطينيين في قصف جوي للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، إن ستة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف جوي نفذته طائرة إسرائيلية على مخيم جنين في شمال الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "ستة فلسطينيين وصلوا جثثا هامدة إلى المستشفى الحكومي، بينما يتلقى المصابون العلاج وحالتهم مستقرة".

وقال شهود عيان إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ على منطقة داخل المخيم، مما أدى إلى مقتل الستة ودمار واسع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن العملية تمت بالتنسيق بين الجيش وجهاز الشاباك.

ووصف أنور رجب، الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية، القصف الإسرائيلي بأنه "تصعيد خطير يهدف لخلط الأوراق".

وأضاف في بيان: "هذا الهجوم يأتي في وقت تحقق فيه الأجهزة الأمنية الفلسطينية تقدما في استعادة الاستقرار بمخيم جنين ضمن عملية حماية وطن".

وتابع: "تدخل جيش الاحتلال بهذا الشكل يعكس نواياه المبيتة لتعطيل الجهود الوطنية ويشكل جريمة واضحة ضد أبناء شعبنا".

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا مستمرا منذ أواخر 2023.

وأشارت إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل أكثر من 830 فلسطينيا خلال هذه الفترة، بينما تصاعدت وتيرة العمليات الإسرائيلية في مدن مثل جنين ونابلس.