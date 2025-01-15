5 شهداء إثر قصف الاحتلال مخيم البريج

استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

ففي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استُشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون بجروح أغلبيتها خطيرة في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة شاهين في شارع البركة بالمدينة، كما استُشهد مواطنان آخران في قصف منزل يعود لعائلة الخطيب بدير البلح.

أما في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فقد استُشهد 5 مواطنين بينهم امرأة و4 إصابات إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة شعت في حي النصر شمال المدينة، فيما استُشهد مواطنان آخران في قصف مسيّرة لجيش الاحتلال مواطنين في منطقة خربة العدس، بينما أصيب آخرون بجروح بعضها خطيرة في قصف مماثل لمجموعة مواطنين في منطقة «كف موراج» الغربي شمال رفح.

وفي مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع، استُشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح جرّاء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة نصار جنوب النصيرات، كما استُشهد مواطن وزوجته من عائلة الشيشنية وأصيب آخرون، إثر قصف استهدف منزلاً في مخيم البريج.

وفي مدينة غزة، استُشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون من عائلة الحرازين في قصف استهدف مدرسة «الفارابي» التي تؤوي نازحين في شارع اليرموك بمدينة غزة، إضافة إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال «النادي الأهلي» الذي يؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.