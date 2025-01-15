مصادر لـ«الجزيرة»: فتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار

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- إسرائيل ستفرج خلال المرحلة الأولى عن قرابة ألفي أسير بينهم 250 من ذوي المؤبد



أفادت قناة الجزيرة الإخبارية، نقلاً عن مصادر اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل ستفرج خلال المرحلة الأولى عن قرابة ألفي أسير بينهم 250 من ذوي المؤبد.

وأضافت المصادر، أنه من بين الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل قرابة ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل ستسمح بسفر جرحى قطاع غزة للعلاج في الخارج خلال المرحلة الأولى.

ووفقاً للمصادر فإن إسرائيل وافقت على فتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى.

وتابعت: "الاتفاق سيتضمن بروتوكولا إغاثيا وإنسانيا خلال المرحلة الأولى بإشراف الوسطاء".

وتتواصل المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأربعاء، حيث تحتضن الدوحة اجتماعا بهذا الخصوص فيما تدخل المباحثات "مراحلها النهائية".