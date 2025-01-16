ماكرون: يجب احترام اتفاق وقف النار في غزة وإنقاذ أهالي القطاع

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، إلى احترام اتفاق وقف النار في غزة وإنقاذ أهالي القطاع.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «أهل غزة عاشوا محنة غير مبررة على مدار 15 شهرًا»، داعيًا في الوقت نفسه، إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وإيجاد حل سياسي للصراع.

Après quinze mois de calvaire injustifiable, soulagement immense pour les Gazaouis, espoir pour les otages et leurs familles. Ce soir, mes pensées vont à Ofer et Ohad.



L'accord doit être respecté. Les otages, libérés. Les Gazaouis, secourus. Une solution politique doit advenir. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 15, 2025

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم ١٩ يناير ٢٠٢٥.

ويتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها ٤٢ يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.